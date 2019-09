GDS - Inter, Icardi vuole tornare? C'è un aspetto che allontana il ritorno

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina analizza le parole di Wanda, che nelle ultime ore ha aperto ad un ritorno a Milano: “Qui il fantasma è donna e non è un film. è tutto vero. E Wanda Nara non è la Demi Moore di Ghost, che uscì nelle sale nel 1990, quando l’argentina aveva quattro anni appena. Demi Moore col fantasma conviveva, Wanda invece gioca a farlo aleggiare sull’Inter. Chissà per quanto tempo ancora. Forse per sempre”.

LE REAZIONI – Le parole di Wanda, secondo quanto riporta il quotidiano, non hanno provocato reazioni ufficiali da parte dell’Inter, “determinata a voltare pagina, la stessa determinazione messa negli ultimi mesi per favorire la cessione”. Icardi è legato da un contratto con l’Inter e il diritto di riscatto del PSG non ha grandi “clausole” ma, in ogni caso, c’è un elemento che fa ben sperare i dirigenti nerazzurri circa un non ritorno di Mauro.

“Nel contratto che Icardi ha allungato con i nerazzurri fino al 2022, l’aumento di stipendio fino a 7 milioni scatterebbe non tra 12 mesi, ma eventualmente solo nell’ultima stagione, 2021-22. Rientrando all’Inter a giugno, Mauro tornerebbe a guadagnare gli attuali 4,5 milioni, a fronte di un ingaggio che al Psg la prossima stagione lo porterebbe, bonus compresi, a toccare quota 10 milioni. Insomma, motivi per restare in Francia Icardi ne avrebbe…”.

INTER INCREDULA – Icardi è ufficialmente fuori dal progetto danno tranquillità all’Inter che, secondo la rosea, “letto quasi incredula alcune dichiarazioni di Wanda. Come la seguente: «L’Inter aveva la necessità di vendere Icardi. Da capitano Mauro non avrebbe mai lasciato il club. È stata una strategia per cederlo». E invece la fascia – fa sapere l’Inter – è stata tolta per motivi disciplinari.

E proprio la donna è stata al centro delle discussioni di spogliatoio: Marotta, arrivato ufficialmente a dicembre, ha visto esplodersi tra le mani un caso già esistente. L’a.d. ha vinto la partita sul mercato, ma contro i fantasmi c’è poco da fare, a meno di non travestirsi da Ghostbuster. Può essere un’idea”.