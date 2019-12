(GdS) Inter, Fonseca parla della lotta scudetto. Parole anche su Florenzi

Inter e Juve sono sempre attaccate alla vetta: i nerazzurri e i bianconeri continuano la bagarre per il tricolore, con un tecnico di una squadra rivale che recentemente si è espresso sulle due formazioni protagoniste del nostro campionato.



Paulo Fonseca, in un'intervista rilasciata alla "Gazzetta dello Sport", ha dichiarato che l'Inter rimane l'unica squadra in grado di competere con la Juve di Sarri, anche se quest'ultima resterebbe la favorita per la vittoria finale.



Non solo: l'allenatore dei giallorossi parla anche di Florenzi, definendolo una valida opzione per il suo scacchiere tattico e affermando inoltre di avere un buon rapporto col terzino.