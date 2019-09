GdS - Inter, ecco le armi vincenti di Conte: i dettagli

Sarebbero cinque le armi dell'Inter di Conte, che dopo la vittoria nel derby sembrerebbe intenzionata a non fermarsi più. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo.



Sulla difesa: "Il muro è un altro motivo per crederci. Handanovic ha preso un solo gol, a Cagliari, per il resto la diga ha sempre funzionato, sia con le prime linee sia con le alternative. Godin-De Vrij-Skriniar possono diventare uno scioglilingua vincente, e per ora non fanno passare nessuno”.



Su Lukaku:"Romelu Lukaku, infatti, è l’uomo che Conte ha voluto a tutti i costi: il belga usa sempre parole dolci parlando di Antonio, ricevendo in cambio una stima immensa. Il numero 9 non è ancora al top, ma intanto ha già fatto 3 gol in 4 partite”.



Sul centrocampo: “Il quarto motivo si chiama centrocampo: Sensi non ne sbaglia una e attorno a lui il piatto è molto ricco. Brozovic si è ripreso dopo l’imbarcata di Champions, Barella ha la garra che vuole Conte e se riuscirà ad essere più continuo diventerà un problema… per gli altri”.



Sulla panchina: "Ma Antonio ha un altro asso da calare, ovvero le alternative. Sanchez, per esempio: l’ultimo arrivato ha giocato solamente 10 minuti e si candida per avere uno spazio importante con la Lazio. Se ingrana anche lui, allora sì che l’Inter quest’anno può crederci davvero”.