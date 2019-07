GdS - Inter, ecco il nuovo profilo per l'attacco. I dettagli

L'Inter avrebbe trovato l'alternativa a Lukaku. Stando alla "Gazzetta dello Sport" i nerazzurri sarebbero pronti a virare su Leao del Lille qualora l'attaccante dello United non arrivasse a Milano. Ecco quanto riferito dal noto quotidiano sportivo:





"Un anno fa fu fra i giocatori dello Sporting Lisbona che si svincolarono dopo l’aggressione alla squadra da parte di alcuni ultras. Si mossero tante big europee, la spuntò il d.s. connazionale Campos, che lo portò a Lilla gratis - si legge sulla rosea -. Oggi invece servono 35-40 milioni, e dopo Psg, Juve e Napoli si è mossa anche l’Inter. L’investimento è importante, ma non sta spaventando nessuna delle tante pretendenti, perché Leao, che ha il fisico da centravanti ma grandi doti tecniche e una falcata che lo ha fatto soprannominare «nuovo Mbappé», potrebbe in futuro valere molto di più. Giovane e plasmabile, capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, disponibile a sacrificarsi per la squadra, Leao è considerato un profilo più che compatibile al progetto. E complementare a Dzeko".