GdS - Inter, è fatta per uno scambio. I dettagli

Secondo le indiscrezioni della Rosea sarebbe ormai definito lo scambio Dalbert-Biraghi. Ecco quanto riferito dall'edizione odierna del noto quotidiano sportivo:



“Stamattina a Milano è in arrivo una delegazione di dirigenti della Fiorentina e in agenda al primo posto c’è un appuntamento con l’Inter: le due società da giorni lavoravano al possibile scambio, slittato poi a questa settimana a causa dei dubbi di Dalbert, allettato dall’idea di poter tornare al Nizza dove aveva giocato e convinto prima dell’arrivo in Italia.



Ma il Nizza poi ha deciso di virare su Nsoki del Psg, costringendo praticamente Dalbert a rivedere i suoi piani. Lo scorso venerdì il d.s. della Fiorentina Daniele Pradé ha parlato a lungo con l’esterno brasiliano, nel tentativo di convincerlo ad accettare l’offerta della Viola, dove per altro avrà maggiori possibilità di giocare con continuità e magari tornare sui livelli francesi. L’operazione tra Fiorentina e Inter è stata definita così: doppio prestito con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 12 milioni. Dovessero essere tutti soddisfatti, insomma, la prossima estate il prestito si trasformerà per entrambi in cessione definitiva".