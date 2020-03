(GdS) Inter, definiti due rinnovi: c'è anche l'ok di Conte

Candreva e D'Ambrosio resterebbero all'Inter: questa la notizia lanciata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i due esterni prolungherebbero la loro esperienza milanese con la maglia nerazzurra. Sorride il club targato Suning che trattiene così due pedine fondamentali per le prossime stagioni.



Secondo la rosea ci sarebbe anche il placet di Conte per il nuovo contratto dei due giocatori, adesso utili per fare da chioccia ai nuovi arrivi e ai profili più giovani presenti in rosa. Contratto biennale per i due, che hanno dimostrato di meritarsi la riconferma dopo le prestazioni che hanno convinto tecnico e staff.



Per Candreva c'era già un accordo, ma è stato Conte ad agevolare le trattative per il rinnovo. L'esterno era finito nell'occhio del ciclone con Spalletti, ma adesso la fascia destra è di nuovo sua con il prolungamento che sarebbe ormai diventato una formalità. Per D'Ambrosio invece rinnovo più che giusto, data la duttilità dell'ex Torino di coprire la corsia destra e di spostarsi nel trio difensivo davanti ad Handanovic (soluzione provata più volte da Conte in quest'annata).