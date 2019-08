GdS - Inter, costruire e resistere. Ecco perché il top player è Conte

Antonio Conte è il top player dell'Inter. Questo l'elogio che la "Gazzetta dello Sport" ha riservato al tecnico salentino, che in assenza del centravanti tanto desiderato sta facendo affiatare tutti gli elementi a disposizione. Ecco quanto affermato dalla Rosea:





"In mancanza del centravanti i gol li costruisce nel vero senso della parola Conte. E l'insistenza con cui questa squadra prova ad assecondare le idee del tecnico è per certi versi sorprendente.



Ma poi la squadra ha preso campo e coraggio, ha concesso poco o nulla: l'unico altro tiro è arrivato nel finale con un super Handanovic a vanificare il contropiede di Son, peraltro dopo un pallone regalato da Politano".