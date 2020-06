(GdS) Inter, Conte carica la squadra in vista del match con la Samp

Antonio Conte non ci sta e scuote il gruppo in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria. Il tecnico salentino fatica ancora a digerire il risultato ottenuto nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli, per questo motivo adesso l'imperativo al Centro Sportivo Suning è vincere per riportarsi a meno cinque dal primo posto e per alimentare le speranze Scudetto. Conte, ad Appiano Gentile, ha parlato alla squadra oltre ovviamente a sperimentare nuove soluzioni che al momento vedono come faro del gioco il danese ex Spurs Christian Eriksen.



Tutto il mondo nerazzurro adesso rimane unito, per cercare di archiviare un risultato bugiardo e per non ridurre al lumicino le possibilità di vittoria finale di un trofeo. Buone notizie nel frattempo arrivano dall'Europa League: il nuovo assetto della competizione europea potrebbe agevolare una squadra come l'Inter, con una rosa ampia e di qualità per cercare di andare avanti nel cammino del torneo.



Ad Appiano come già sottolineato in precedenza spazio alle prove tattiche: la coppia Lu-La è spenta e serve un'idea per rigenerarla: Sanchez deve in questo caso garantire la scossa, oltre ovviamente alle responsabilità di Brozovic e Barella in fase di non possesso e gli inserimenti di Young e Candreva visti contro la Lazio nel match di Serie A all'Olimpico. Magari il prossimo anno, con un Tonali in più, Conte potrebbe aver nuova linfa sulla mediana ma stavolta bisogna valorizzare l'organico con un nuovo schema. Europa League e Scudetto: adesso inizia l'ultimo giro e Conte carica il club. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.