(GdS) Inter, Conte applaude Eriksen e ripropone lo stesso schema

Nonostante il magro pareggio ottenuto durante la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, Antonio Conte è rimasto molto soddisfatto della prestazione della squadra. Il tecnico salentino, su tutti, applaude Christian Eriksen: il centrocampista danese è stato uno dei migliori in campo durante la spedizione partenopea, con Conte che ora sembrerebbe intenzionato a riproporre lo stesso assetto tattico in vista del prossimo match di campionato.



Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport" anche la società avrebbe gradito la prova dell'ex Tottenham e adesso è Eriksen a trascinare il collettivo. Prima del lockdown dovevano essere i compagni a metterlo nella condizione di dare il meglio di sé ma la trasferta del San Paolo avrebbe di fatto invertito i ruoli con l'ex playmaker degli Spurs che adesso sarebbe diventato il nuovo pupillo di Conte. I nerazzurri non giocheranno più con Eriksen semplicemente tra i titolari, ma sarà un'Inter costruita attorno al danese per cercare di esaltare le qualità di quest'ultimo. Eriksen è riuscito a portare in vantaggio l'Inter grazie a un corner velenoso e il responso da parte di tutto l'ambiente sarebbe stato positivo.



Con la Sampdoria è l'ora della conferma: in vista della sfida coi blucerchiati l'intenzione sarebbe quella di schierare nuovamente il danese per provare a strappare un risultato positivo oltre ovviamente a una prova convincente seguendo la falsariga dell'ultimo incontro contro gli azzurri. Eriksen ha una voglia matta di prendersi a tutti gli effetti la nomina di trascinatore, e questo fa felice Conte che non vede l'ora di reinvestire su di lui dopo un investimento notevole durante la sessione invernale di mercato.