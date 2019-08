GdS - Inter, colpo in entrata. Il giocatore si riduce l'ingaggio

Alexis Sanchez è dell'Inter. Il giocatore si riduce l'ingaggio per vestire nerazzurro, come riferito dalla "Gazzetta dello Sport":



Il traguardo finalmente è stato raggiunto, e gran parte del merito di questa operazione va dato a Fernando Felicevich. L’agente di Sanchez è il grande regista del trasferimento, grazie alla sua doppia veste di procuratore e intermediario dell’affare. Tutto s’è sbloccato nella serata di ieri: Sanchez ha fatto un passo avanti importante verso l’Inter, decidendo di ridursi ulteriormente l’ingaggio di altri 500 mila euro pur di accelerare la chiusura della trattativa. E l’Inter ha fatto un passo deciso verso lo United, alzando il contributo sul pagamento dell’ingaggio al giocatore a 5 milioni e quindi avvicinandosi tantissimo a quel 50 per cento che voleva il club inglese.



Di più: l’Inter ha di fatto rinunciato ad avere un diritto di riscatto fissato tra un anno, elemento decisivo per sbloccare l’affare, inizialmente impostato proprio intorno all’ipotesi di una cessione definitiva”