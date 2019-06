GdS - Inter, chiusi due affari in entrata. Ecco quali sono

L'Inter chiude due colpi in entrata. Sì al riscatto di Politano dal Sassuolo e di Salcedo dal Genoa. Discorso plusvalenze per tre giovani della cantera, come riferito dall'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport":



“Ieri è stata anche la giornata dell’ufficialità dei riscatti di Politano (dal Sassuolo) e Salcedo (dal Genoa), operazioni già in cassaforte da tempo. L’attaccante giocherà comunque in rossoblù in prestito. E col Genoa l’Inter ha avviato la cessione dei giovani Rizzo e Gavioli: affari che, come quello di Vanheusden allo Standard Liegi, sono utili nel discorso plusvalenze“.



I nerazzurri cercano di ottenere un tesoretto tramite le pepite d'oro del vivaio, utili in questo caso per gli altri affari in entrata.