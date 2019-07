GDS - Inter, chiusa una doppia operazione in difesa. Ad Appiano intanto...

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, aggiorna la trattativa che dovrebbe portare Edin Dzeko all'Inter. Chiusa una doppia operazione in difesa. "L’affare per il 33enne romanista può chiudersi la prossima settimana, magari prima della prestigiosa amichevole del 4 agosto a Londra per il Tottenham.

Inter e Roma si vedranno lunedì a Milano in Lega e per i calendari, possibile un incontro preparatorio alla chiusura della trattativa. Ad Appiano aspetta di essere reintegrato nel gruppo Mauro Icardi, fuori dalla vigilia della prima amichevole con il Lugano: è lui il tappo del mercato centravanti. L’Inter vuole incassare dalla sua vendita almeno 60 milioni di euro, come ribadito dal presidente Zhang a Nanchino.

Juve, Napoli, Roma: per lui sono queste le destinazioni ancora in ballo, ma è difficile una soluzione rapida". Intanto alla Pinetina arriverà presto il 17enne difensore francese Etienne Youte Kinkoue ma non ci sarà più Joao Miranda, che dopo 4 stagioni lascia Milano: il 34enne difensore brasiliano ha risolto consensualmente il contratto e passa all’altra squadra della famiglia Zhang, lo Jiangsu Suning.