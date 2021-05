GdS - Inter, chi è Oaktree? L'identikit del fondo americano

L'Inter tira un sospiro di sollievo grazie al prestito - del fondo americano Oaktree - pari a 275 milioni. Ma cosa si cela dietro? Lo ha spiegato la Gazzetta dello Sport con un breve video dove ha sintetizzato le caratteristiche principali del fondo a stelle e strisce. La nascita risale al 1995 con il nome completo di Oaktree Capital Management.

La fondazione avviene su iniziativa di Howard Stanley Marks e 5 soci. Attualmente il fondo risulta essere il più grande investitore al mondo di "titoli in difficoltà" - come il profilo dei nerazzurri - gestendo 153 miliardi di dollari di asset e possedendo uffici in tutto il mondo. Presenta oltre 1000 dipendenti e tra i clienti possiede più di 475 società nel mondo.

Inoltre presenta 67 dei 100 più grandi piani pensionistici statunitensi. Da qualche anno hanno deciso di intraprendere la scalata nel calcio. La prima società nella quale si sono inseriti è stato il Caen (Ligue 2), club del quale - nel 2020 - hanno rilevato le azioni. Da non dimenticare anche che Steven Kaplan, uno dei co-fondatori, è il co-proprietario dello Swansea in Inghilterra. Non solo calcio però, in quanto lo stesso Kaplan risulta anche azionista di minoranza dei Memphis Grizzlies in NBA.

Benvenuti nella nuova era dell'Inter.