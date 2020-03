(GdS) Inter, campionato condizionato. La situazione adesso è grottesca

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si analizza la situazione calendario: il quotidiano sportivo mette in chiara evidenza la disparità di trattamento dei vari club, con i nerazzurri che ne escono sconfitti dalla vicenda surreale che ha fatto letteralmente impazzire il calcio italiano. L'emergenza Coronavirus adesso si è rivelata determinante per le prossime sfide, che ora cominciano ad assumere un significato importante nella corsa a vari obiettivi. Inter penalizzata.



Se il club targato Suning ci rimette parecchio lo stesso però non si può dire di Lazio e Atalanta: il club biancoceleste capitanato da Lotito ha giocato tutti gli incontri a porte aperte senza mai fermarsi e ottenendo inoltre quel primato in classifica che adesso rende il gruppo allenato da Simone Inzaghi un pericoloso cliente e un avversario in più nella corsa al titolo. A sorridere c'è anche l'Atalanta di Gasperini: gli orobici adesso hanno tutto il tempo per preparare al meglio il ritorno degli ottavi di Champions contro il Valencia, poi giorni utili per impostare l'incontro con la Lazio.



Per l'Inter invece tutto diventa complicato: Conte e i suoi potrebbero avere un piccolo vantaggio nel giocare la grande sfida con la Juve a porte chiuse, ma la cosa più importante sarebbe stata sicuramente quella di disputare la partita prima del match con la Sampdoria. L'eventuale proseguimento dei nerazzurri nelle altre competizioni renderebbe la strada verso il recupero ancora più tortuosa: in quel caso non si riuscirebbe a trovare un giorno libero sul calendario per giocare contro i blucerchiati e inoltre resterebbe il rebus Coppa Italia. Salvo ulteriori ribaltoni non ci sarebbero le date per i recuperi. Ecco perché la situazione è diventata grottesca.