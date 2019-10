(GDS) Inter Borussia, Conte costretto a fronteggiare un'emergenza

Questa sera l'Inter affronterà il Borussia Dortmund nella delicatissima sfida di Champions. I nerazzurri non possono più sbagliare se vuole rimettersi in gioco per la qualificazione agli ottavi di finale.

E la squadra non arriva di certo al top della forma. Conte infatti dovrà fronteggiare una vera e propria emergenza a centrocampo. Oltre Sensi infatti si è fermato anche Vecino.

Per questo accanto a Brozovic agiranno Barella e Gagliardini, come avvenuto nel match di domenica. In panchina, vista l'assenza di alternative, potrebbe essere rispolverato addirittura Borja Valero. Conte tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato chiaro. Questa situazione non deve essere un alibi, casomai uno stimolo.