GdS - Inter, bloccate due cessioni. E oggi si presenta un altro acquisto

Dopo aver presentato Valentino Lazaro, oggi dovrebbe essere il giorno di Sensi. Il centrocampista ormai ex Sassuolo è arrivato ieri a Milano, come si legge dalle pagine della "Gazzetta dello Sport" che sottolinea anche due permanenze all'interno dei nerazzurri (D'Ambrosio e Candreva):





“Oggi intanto si aggiungerà un nuovo tassello, con le visite e la firma di Stefano Sensi, prima aggiunta al centrocampo. Il giocatore è arrivato ieri sera a Milano, in tarda mattinata seguirà la trafila prima dell’annuncio. L’a.d. del Sassuolo Carnevali ha spiegato la sua cessione: Non siamo un supermercato, ogni anno cediamo 1-2 elementi. Sensi lo abbiamo dato all’Inter per rientrare delle spese della costruzione del Mapei Center".