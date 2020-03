(GdS) Inter, arriva il momento clou della stagione: tutto nelle mani di Conte

Non si placano gli animi dopo il rinvio di Juventus-Inter: Zhang risponde al presidente della Lega Dal Pino e adesso ai nerazzurri attenderebbe un ciclo di partite fondamentali per le sorti di quest'annata. Se il derby d'Italia dovesse davvero giocarsi il 9 marzo, la squadra allenata da Conte sarebbe obbligata a vincere i match con il Getafe e col Napoli oltre ovviamente a non perdere il treno scudetto nel grande incontro all'Allianz Stadium. Il campionato adesso si fa difficile col tecnico salentino che dovrà per forza tenere a bada le energie dei suoi per giocarsi bene le sue carte e per restare competitivo su ogni fronte.



Pochi dubbi sul mosaico tattico: Conte sembrerebbe sempre intenzionato a schierare i titolarissimi quali Lukaku, Lautaro, Handanovic (recuperato dopo il lungo stop), Candreva e Young giusto per citarne alcuni. In difesa persiste il ballottaggio tra Godin, Bastoni e D'Ambrosio per una maglia da titolare mentre sulla mediana inamovibile la coppia Barella- Brozovic.



Un rebus: quello di Christian Eriksen. Conte sta cercando di gestire al meglio le caratteristiche del danese nel 3-5-2, persiste ancora il dubbio sulla titolarità dell'ex Tottenham dal primo minuto. Contro Napoli e Juve spazio ai fedelissimi, possibile qualche variazione per gli ottavi di Europa League. Se il 9 marzo si dovesse giocare la grande sfida coi bianconeri, allora via alla girandola di match clou. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.