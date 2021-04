GdS - Inter, Altobelli certo: "Scudetto! Nessuna scaramanzia"

L'ex calciatore nerazzurro Spillo Altobelli ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato dell'attuale momento dei nerazzurri e non ha avuto alcun timore a pronunciare la parola scudetto. Stando al suo pensiero i nerazzurri presentano un vantaggio rassicurante sulle inseguitrici tanto da poter già pensare al traguardo nonostante manchino ancora alcuni turni di Serie A.

Queste le parole dell'ex nerazzurro:"Scudetto! Mi chiedo: ma quale paura dovremmo avere? Quale scaramanzia, con dieci punti di vantaggio sulla seconda a questo punto del campionato?" E poi ha aggiunto: "Se non dovessimo prenderci questo scudetto, vuol dire che l’Inter non ne vincerà mai più un altro nella sua storia, bisognerà chiedere asilo politico in un altro Paese".

Ironizza così Spillo che poi conclude: "Non vedo dietro squadre che stanno correndo, sia il Milan sia la Juventus perdono continuamente punti". Per Altobelli dunque la corsa è già giunta al termine, ora non resterà che attendere i risultati di questi ultimi impegni e capire se si potrà iniziare a pensare a quella parola: scudetto.