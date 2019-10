(GDS) Infortunio Sensi, l'Inter sorride. Questa la gara in cui rientrerà

Buone notizie per l'Inter sul fronte Sensi. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione dell'adduttore della coscia destra. Non è emersa quindi nessuna lesione grave, ragione per la quale il centrocampista potrà iniziare il percorso di fisioterapia per poi svolgere, ad inizio della prossima settimana, nuovi esami strumentali.

Questo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che ha poi sottolineato che l'obiettivo dell'Inter è quello di riavere il giocatore a disposizione per la sfida contro il Borussia Dortmund fissata per il 23 ottobre.

Tuttavia, continua la rosea, esiste ancora qualche chance che Sensi giochi una parte della gara di campionato contro il Sassuolo.