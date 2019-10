(GDS) Infortunio Sanchez, pessima notizia in arrivo per l'Inter

La tematica che più di tutte tiene banco in casa Inter in questi giorni è senza dubbio quella degli infortuni, ed in particolar modo di quello di Sanchez

Pessima notizia per l'Inter sul fronte Sanchez. Il cileno, che si era infortunato nella gara contro la Colombia in seguito ad uno scontro con Cuadrado, sembra essere più grave del previsto. Oggi il giocatore volerà in Spagna, dove incontrerà il dottor Cugat, che darà un responso definitivo circa la necessità o meno di un intervento chirurgico. L'intenzione del club e dello stesso Sanchez sarebbe quella di procedere per via chirurgica, e probabilmente anche il Manchester United sarà dello stesso avviso, così da arrivare ad una soluzione definitiva del problema. Questa scelta però comporterà dei tempi di recupero molto lunghi. Si parla di uno stop di almeno tre mesi, con il rientro previsto per gennaio.