(GDS) Infortuni Sanchez e D'Ambrosio, questi gli ultimi aggiornamenti

La pausa per le nazionali ha portato all'Inter due brutte notizie. L'Inter infatti ha perso, in vista delle ultime gare, per infortunio sia Sanchez che D'Ambrosio.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport per entrambi oggi sarà giornata di esami strumentali. Per il cileno si attende la risonanza per capire la reale portata del problema al tendini della caviglia. In base a quello che emergerà verrà svelato il percorso terapeutico.

Per D'ambrosio bisognerà capire se si tratta davvero di frattura del dito del piede. Qualora così fosse resta la speranza che si tratti di un problema di lieve entità, che potrebbe far si che il giocatore scenda in campo già nella gara di Champions contro il Borussia.