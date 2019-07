GdS - In programma un incontro per sbloccare una trattativa. I dettagli

"Non c'è però ragione di credere che la trattativa possa definitivamente interrompersi. E in questo senso un incontro tra le parti potrebbe abbassare la tensione. In soccorso arriva la presentazione dei calendari: Inter e Roma affronteranno la questione". Questo quanto riferito dalla rosea, che sottolinea come i nerazzurri non abbiano voglia di fermarsi nell'affare Dzeko.



Il club di Suning incontrerà la Roma stando sempre alle indiscrezioni del noto quotidiano sportivo, con il congiunto nerazzurro che cercherà di sbloccare la trattativa per regalare a Conte il centravanti tanto desiderato.



Inter-Dzeko: l'interesse non tramonta.