(GDS) In casa Inter sono 7 gli infortunati. Il punto sui tempi di recupero

La coperta corta in casa nerazzurra lamentata da Conte non dipende solo dalle scelte fatte in estate, ma anche dai molti infortuni, che sono capitati tutti nelle ultimissime gare. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto sui diversi giocatori attualmente in infermeria e sui relativi tempi di recupero.

Partendo dalle buone notizie De Vrij e Asamoah saranno sicuramente disponibili per la gara contro il Brescia. In forse per la gara di domani sono Vecino, che sta facendo di tutto per recuperare da un guaio muscolare e Ranocchia, che sabato era in panchina ma non è ancora arruolabile.

più complicate le situazioni di Sensi e D'Ambrosio. entrambi sono al lavoro per il match di sabato contro il Bologna. Per l'ex Sassuolo la speranza è quella che riesca a giocare uno scampolo di gara, per poter essere poi arruolato per la delicatissima sfida di Dortmund.

Infine Per Sanchez non ci sono grosse novità. Il rientro è previsto per il 2020, ma, come riporta la rose,a la buna notizia arriva dal bion umore del giocatore, che lascia ben presagire in termini di motivazione.