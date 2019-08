GdS - In arrivo il terzino. Ecco le cifre dell'affare

Biraghi-Inter: ci siamo. Secondo le indiscrezioni della Rosea il giocatore sarebbe pronto a vestire nerazzurro. La formula del trasferimento? Prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni. Ecco quanto affermato dall'edizione odierna del quotidiano:



“La novità dell’ultima ora resta la formula dell’operazione, che in qualche modo slega i due giocatori. Dalbert infatti andrà a Firenze in prestito secco, mentre il trasferimento di Biraghi verrà formalizzato in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Ecco perché il terzino della Nazionale firmerà un quinquennale da circa due milioni netti a stagioni.



Il pezzo mancante del puzzle è stato trovato ieri mattina, quando Dalbert – dopo giorni di valutazioni e tentennamenti – ha deciso di dire sì alla Fiorentina e di rimettersi in gioco in un ambiente che potrebbe magari aiutarlo a tornare protagonista dopo due stagioni quasi da comparsa a Milano”.