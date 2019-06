(GDS) Il rinforzo per l'attacco era ad un passo, ma ora rischia di sfumare

Sia Inter che Roma sono,in questo momento, ferme sulle proprie posizioni per quanto riguarda la vicenda Edin Dzeko.

I due club fanno del bosniaco valutazioni differenti e anche distanti. L'Inter non vuole superare i 12 milioni di euro, la Roma ne chiede circa 10 in più. Sembra poi tramontata la possibilità di sbloccare la trattativa attraverso l'inserimento di contropartite.

La Roma infatti ha provato a chiedere Pinamonti e Radu, ma i nerazzurri hanno risposto no. Merola invece non convince i giallorossi. In tutto ciò, a complicare ulteriormente la situazione, c'è il fatto che Dzeko ha già da tempo un accordo con l'Inter, e scalpita perché si concretizzi il trasferimento.