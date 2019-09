GdS - Il dirigente nerazzurro pronto a entrare nell'Eca: i dettagli

Steven Zhang, stando alle indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport", starebbe puntando un posto nell'Eca (organismo che rappresenta i club europei) per provare a riportare l'Inter al top in Europa. Per lui un posto nel comitato esecutivo, come riferisce il noto giornale sportivo:



"Il progetto di riportare l’Inter fra le big europee può passare anche da passi politici così: Steven Zhang domani punta a entrare nel Board dell’Eca, l’organismo che rappresenta le società calcistiche europee, attualmente presieduto da Andrea Agnelli. Il numero uno nerazzurro, 28 anni, potrebbe infatti correre per un posto all’interno del Comitato esecutivo.



I membri sono 16 (ad oggi due i rappresentanti dei club italiani, oltre a Agnelli c’è Gazidis per il Milan), una parte del Board verrà rinnovato a Ginevra e Zhang spera di entrare nel gruppo «ristretto», dopo aver già preso parte ai lavori di alcune commissioni. Sarebbe un riconoscimento importante dell’operato di Suning nell’Inter e del ritrovato status europeo del club. Steven, che ieri ha festeggiato sui social la vittoria della Ferrari, domani si lancerà in un altro tipo di corsa: sarebbe il primo rappresentante cinese nell’Eca".