GdS - Il club gioca al rialzo per l'attaccante. L'Inter valuta il da farsi

Edin Dzeko, obiettivo dell'Inter, sembrerebbe al momento lontano. Stando alle indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport" la Roma sembrerebbe aver rilanciato per la buona uscita del bosniaco. Non basta l'offerta iniziale dei nerazzurri, che adesso dovranno convincere il club di Pallotta ad abbassare il prezzo.



Ieri l'incontro con l'agente per sbloccare l'affare, ma alla fine la trattativa si è rivelata tortuosa con la Roma che non ha intenzione di fare nessuno sconto.

Ecco quanto dichiarato dalla Rosea nell'edizione odierna:



"La Roma però non molla anzi pare aver rilanciato: per cedere Dzeko ora non bastano più di 20 milioni, ne serviranno altri 5 di bonus. Streategia o altro braccio di ferro? Di sicuro la Roma non può cedere Dzeko prima di avere in mano un valido sostituto. Il rebus è intricato, ma la soluzione non può essere lontana".