GdS - Il centrocampista saluta l'Inter. Suning risparmia su un ingaggio

Nainggolan saluta l'Inter: il centrocampista belga torna al Cagliari, dopo essere stato tagliato fuori dal progetto Conte. Alla Beneamata vanno una trentina di milioni, come riportato dall'edizione odierna della Rosea:





“Radja Nainggolan torna nella città che l’ha fatto diventare uomo. Ci torna dopo 403 giorni da giocatore dell’Inter, l’avventura più deludente della sua carriera, così piena di aspettative, premesse, promesse, belle facce da ritrovare e una delusione forte – l’addio alla Roma di un’estate fa – che non ha mai superato. Oggi il Ninja sbarca a Cagliari: il cuore prima del lavoro, gli amici, la moglie Claudia che ora può combattere con forza ancora maggiore contro la malattia, perché proprio lì vive la sua famiglia, proprio lì è nato l’amore con Radja e proprio lì c’era bisogna di avere un Ninja vicino.

Per l’Inter un investimento da 39,2 milioni di euro commissioni comprese: affare oneroso e poco redditizio, molti bassi e pochi alti. Anche se, va ricordato, è stato il piedino di Nainggolan a spedire l’Inter in Champions League.



“Nainggolan lascia l’Inter in prestito secco gratuito, con l’ingaggio da 4,5 milioni pagato dal Cagliari, esclusa la mensilità di luglio e una parte di quello di agosto. Per l’Inter il risparmio è di circa 8 milioni lordi. Nainggolan oggi arriva in Sardegna per le visite mediche e la firma".