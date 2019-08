GdS - Il 7 ad Icardi, l'Inter non cambia idea.Decisione presa contro il Lecce

Mauro Icardi, dopo aver perso il 9 in favore di Romelu Lukaku, ha optato per un nuovo numero, il 7 utilizzato con l'Argentina. Tutto questo però non farà certo cambiare idea all'Inter, che non lo ritiene parte del progetto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maurito non sarà convocato contro il Lecce nella prima sfida di campionato.

"Ora ha il numero 7 sulle spalle, ma chissà se Mauro Icardi riuscirà davvero a giocare con la nuova maglia dell’Inter addosso. Per adesso è riuscito solo a tornare a San Siro e il passaggio di ieri sera potrebbe essere l’ultimo da padrone di casa in quello stadio che è stato suo per sei anni. L’allenamento in notturna, programmato da Antonio Conte soprattutto per far assaggiare il Meazza a chi non lo conosce, non cambia i piani dei nerazzurri. Il 26enne centravanti argentino resta fuori dal progetto contiano e non sarà convocato per la partita di lunedì sera con il Lecce".