GDS - Icardi, pronto il braccio di ferro con l'Inter: un indizio avvicina il finale

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, aggiorna la situazione legata al futuro di Mauro Icardi, con un finale che sembrerebbe già scritto, nonostante la volontà del calciatore argentino che vorrebbe rimanere a Milano.

L’Inter in questo momento sembra più intenzionata a cedere il giocatore, e ci sono alcuni indizi fanno pensare che il futuro dell’attaccante sarà lontano da Milano: “Quel Mauro che però non è stato in copertina nelle immagini di presentazione della nuova maglia. E che è persino sparito dalla sezione del sito Suning dedicata all’Inter, sostituito da D’Ambrosio.

Siamo agli indizi, ma fosse per la società il finale sarebbe già scritto, al netto di un probabilissimo braccio di ferro col giocatore e Wanda. Per 90 minuti, però, sarà meglio non voltarsi indietro. In fondo un gol domani serve a tutti, anche se il treno si ferma“, scrive la rosea.