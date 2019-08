(GDS) Icardi non ha più dubbi: scelta la destinazione

Icardi ha scelto: vuole attendere la Juventus. La decisione del giocatore sembr ormai essere netta, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche se il fatto che i bianconeri abbiano difficolta' con il mercato in uscita fa si che l' offerta tardi ad arrivare.

Il giocatore e Wanda Nara sono pero' convinti che alla fine Paratici si fara' avanti.

Per questo si complicano le altre piste, ossia Roma e Napoli, che non possono attendere la fine del mercato per capire se il trasferimento a Torino si concretizzera' o meno.