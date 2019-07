(GDS) Icardi ha scelto il suo futuro e la strategia da tenere con l'Inter

Wanda Nara era in questi giorni in vacanza ad Ibiza,e anche il ds della Juventus Paratici era li. Queste sono le uniche notizie ufficiali, mentre non esiste certezza alcuna sul fatto che si siano incontrati o meno.

Una delle cose certe è che i bianconeri prima di tentare un eventuale affondo per l'argentino dovranno fare spazio nel reparto offensivo.

Intanto continuano ad arrivare segnali, da quello che la Gazzetta dello Sport chiama il clan Icardi, circa la volontà di restare in nerazzurro. E la strategia adottata è chiara. Icardi è stato regolarmente convocato per il ritiro, e il suo agente non ha mai preso in considerazione l'idea di incontrare Marotta, in quanto tale meeting è ritenuto superfluo.

La strategia insomma sembra essere quella di comportarsi come se nulla fosse accaduto.