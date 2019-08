(GDS) Icardi ha preso la sua decisione. Questo il suo futuro

Mauro Icardi ha ribadito alla società la sua volontà di restare a Milano.

La dirigenza, dal canto so, gli ha ribadito che non fa parte del progetto, e che per il suo bene la soluzione migliore sarebbe quella di partire, visto che l'alternativa sarebbe quella di stare fermo, almeno fino a gennaio.

I nerazzurri hanno in mano l'offerta del Napoli da 65 milioni di euro. Ma l'argentino non ha intenzione di prendere in considerazione la destinazione. L'unica squadra apprezzata è la Juventus, che però non può fare offerte prima di cedere in quel reparto.

La decisione di Icardi quindi è chiara e ul suo futuro delineato: Juventus e basta, anche a costo di restare fermo.