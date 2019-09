GdS - Giuseppe Rossi si esprime sull'Inter: le parole

Giuseppe Rossi, ex attaccante di Fiorentina e Parma, ha rilasciato delle dichiarazioni alla "Gazzetta dello Sport" in merito all'Inter di Conte e al nuovo acquisto nerazzurro Lukaku, ecco le sue parole:

"Interessante, si è scoperto che anche la Juve può andare in difficoltà, non sembrava possibile. Poi ho visto un’Inter molto forte, solida, Conte le ha già dato un’ottima base di lavoro, lui sa come si fa. È un tecnico che “porta punti”, non è banale. Lui agisce sull’ambiente e sulla testa dei giocatori: quando sei con lui ti alleni in modo diverso, la partita poi è una conseguenza. È un peccato non essere stato mai guidato da lui".



Su Lukaku: "Fa reparto da solo, gioca per la squadra. Ma se Conte l’ha preteso il perché è nel curriculum di Romelu: fa gol, lo fa in ogni modo, sa fare tutto. L’ho conosciuto, è un ragazzo splendido, con me parlava in italiano".