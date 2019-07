GdS - Filtra pessimismo per l'arrivo dell'attaccante. I motivi

L'Inter avrebbe frenato per Lukaku. I nerazzurri non avrebbero accelerato per il centravanti belga della squadra di Solskjaer, con Suning pronta a valutare le alternative. Lukaku è il centravanti ideale per Conte, ma qualora la trattativa non si sbloccasse scatterebbero altri piani. Ecco quanto riferito dalla rosea:





"Da qui la frenata dell’Inter, orientata a non esporsi ufficialmente con lo United per sentirsi dire di no, dopo il blitz di Ausilio della scorsa settimana. Questo è lo stato dell’arte. Poi nel mercato è giusto lasciare aperta una possibilità a tutto, a qualsiasi scenario. Perché nel conto va messo un ingrediente fondamentale: Lukaku è il centravanti che Conte ha immaginato per la sua Inter. Ed è per questo che Marotta e Ausilio non hanno voluto e non vogliono lasciare nulla di intentato. Lo devono al loro allenatore, innanzitutto. E anche al giocatore, che ha scelto l’Inter da tempo e non smette di informarsi un giorno sì e l’altro pure della situazione. E, passaggio non banale, lo United sul piatto non ha al momento altre offerte. Non cambiando la cifra richiesta, però, per forza di cose vanno battute piste alternative".