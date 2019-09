GdS - Espulsione Sanchez unico neo della trasferta di Genova

La "Gazzetta dello Sport", nell'edizione odierna, riporta l'analisi dell'episodio che ha penalizzato l'Inter lasciandola in dieci. Sanchez ha ricevuto un cartellino rosso per simulazione, con i nerazzurri già consapevoli del doppio vantaggio. Ecco quanto riportato dalla Rosea:



“L’espulsione di Sanchez all’inizio della ripresa ha ingarbugliato una partita fin lì di una facilità irrisoria. Nei primi 45 minuti la povera Sampdoria contemporanea è stata soggiogata e maltrattata. Un rosso imperdonabile, nell’era della Var è assurdo prendersi il rischio di un secondo giallo per una simulazione tanto pacchiana, con l’arbitro per giunta a pochi metri.



Un fattaccio che costerà a Sanchez un turno di squalifica, da scontare domenica a San Siro nella partitissima contro la Juve. Peccato, il cileno fin lì era stato tra i migliori, se non il migliore per vivacità, freschezza, lucidità. L’Inter però è sopravvissuta al secondo di follia del cileno e al gol di Jankto che ha regalato al Doria l’illusione di una rimonta”.