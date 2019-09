GdS - Ecco la linea dell'Inter in seguito ai fatti di Cagliari

L'Inter non si esprime sui fatti di Cagliari. Questo è quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport", che sottolinea il provvedimento di Zhang in seguito ai cori razzisti a Lukaku alla Sardegna Arena:



“Il silenzio di Lukaku fa scopa con quello dell’Inter, che ha preferito non entrare in scena direttamente, linea ovviamente dettata dal presidente Steven Zhang. Nessuna replica ufficiale, nonostante la Curva Nord nel comunicato di martedì abbia praticamente annunciato la concreta possibilità di nuove squalifiche di San Siro.



E sì che già la scorsa stagione l’Inter ha «subito» la chiusura dello stadio ai tifosi per due partite, oltre a un terzo match senza il secondo anello verde. Proprio quello stop portò alla diffusione della campagna antirazzismo «BUU», ovvero «Brothers Universally United”.