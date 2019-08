GDS - Dzeko, messaggio chiarissimo all'Inter: aveva avuto una promessa

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, traccia il punto sulla trattativa che dovrebbe portare Edin Dzeko ai nerazzurri, affare attualmente bloccato tra Roma e Inter.

“Il giocatore deluso dall’attesa, la Roma che non libera il bosniaco senza il sostituto, l’Inter che non va oltre 15 milioni perché convinta che in ogni caso un rilancio oggi – anche fosse dei 20 milioni richiesti dalla Roma – non produrrebbe il via libera, proprio perché i giallorossi non sono ancora riusciti ad agganciare Higuain”, spiega il quotidiano che aggiunge: Dzeko è deluso dai rinvii dell’affare che gli era stato garantito si sarebbe risolto entro il 30 giugno.

Non è più da escludere che il bosniaco possa rimanere a Roma un altro anno. “E non è un caso che Dzeko – la cui moglie sui social non smette di postare riferimenti d’amore a tinte giallorosse – abbia mandato un messaggio all’Inter: risolviamo la questione entro la fine della prossima settimana. È una specie di ultimatum, un modo per smuovere la situazione. E il primo ad esserne felice sarebbe Antonio Conte”, spiega la rosea.