GDS - Due problemi per Conte dopo Valencia Inter: ci pensa il mercato?

Emergono due problemi per l'Inter di Conte, dopo la sfida di ieri sera contro il Valencia. Ma c'è anche un aspetto che fa ben sperare, secondo la Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, cioè l’idea di gioco mostrata in campo dai nerazzurri che fanno pensare ad un progetto di squadra già formato in attesa di altri colpi sul mercato.

“C’è la banda che suona quando il Valencia attacca, c’è il tenore che introduce la squadra, c’è un’umidità e un caldo in stile Nanchino. C’è un avversario che mostra qualità e anche forma fisica, ma l’Inter non vuole incominciare ad abituarsi a perdere. La squadra non molla, conferma di avere già discrete doti mentali e la capacità di correggere i propri errori”.

DUE PROBLEMI – Il quotidiano milanese, si sofferma su due situazioni sulle quali si dovrà lavorare ancora: “Il primo è la connessione con l’attacco. Lautaro e Politano partono piuttosto vicini, l’azzurro rientra per cercare l’appoggio, il Toro va in profondità. […] L’argentino pare imballato e con quel secondo costante di “differita” che non facilita la comunicazione coi compagni”, mentre il secondo problema è stato Carlos Soler, praticamente mai preso dai nerazzurri e il gol (partenza nella zona di Dalbert, taglio al centro anticipando i difensori) ne è la riprova.

LE SOLUZIONI – Le due situazioni sono state risolte grazie ai cambi, con Esposito che dà maggiore brio all’attacco, conquistandosi anche il rigore dell’1-1 trasformato da Politano. C’è un’altra soluzione in casa (Lukaku) ma serve aiuto anche dal mercato: “Antonio non tramuta acqua in vino e qualcosa in più sugli esterni serve: può essere Lautaro, rimasto ancora ad Appiano, o chissà un’alternativa a sinistra, che dia più certezze di un Dalbert che comunque fa vedere un paio di recuperi sorprendenti”.