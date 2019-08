GdS - Di Natale si esprime su Sanchez. Le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport Antonio Di Natale ha rilasciato delle dichiarazioni su Sanchez, prossimo acquisto dell'era Suning in questa finestra di mercato.

Ecco le sue parole:"Alexis è un professionista esemplare, uno che arrivava sempre con grande anticipo agli allenamenti e che in campo non si è mai risparmiato.



Torna in Italia dove ha lasciato un bellissimo ricordo e lo fa per espressa volontà di un grande allenatore come Conte, che lo voleva già ai tempi della Juve quando Alexis giocava a Udine. Conte lo conosce bene: sono certo che farà benissimo".