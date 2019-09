GdS - Conte verso una riconferma nella formazione: il nome

Conte riconferma Lukaku. Questa la notizia lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il belga sarà al centro dell'attacco contro lo Slavia:



“Ieri Lukaku ha fatto un trattamento personalizzato come il resto dei compagni scesi in campo contro l’Udinese e oggi sarà regolarmente in campo per l’allenamento di rifinitura in vista del debutto in Champions.



Se verranno confermate le sensazioni positive, Romelu sarà regolarmente al centro dell’attacco contro lo Slavia, con il rientrante Lautaro al suo fianco. Per l’argentino sarà la prima volta da titolare in Champions, dopo le tre presenze (da subentrato) lo scorso anno”.