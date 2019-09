GDS - Conte stasera può entrare nella storia dell'Inter: il Paradiso è vicino

Con un approfondimento, la Gazzetta dello Sport in edicola stamane, ha sottolineato l’importanza della gara di stasera dell’Inter di Antonio Conte: “Con la tabellina del tre si va dritti in Paradiso.

Antonio Conte è uomo molto terreno, ma un posto comodo nella storia può prenderselo già stasera, in una partita che suona come anonima solo per i distratti.

Centoundici anni di fatiche e di domeniche, soltanto otto allenatori sono riusciti a vincere le loro prime tre gare sulla panchina nerazzurra. Ecco, Conte può diventare il nono”.