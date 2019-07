GdS - Conte si esprime sull'utilizzo di Perisic. Le sue parole

"In questo sistema può giocare solo da punta. Ora lo valuterò anche in altri test, poi faremo le valutazioni. Ma sono soddisfatto, ha interpretato bene quello che gli avevo chiesto". Queste la parole di Antonio Conte in merito alla prestazione di Ivan Perisic nella ICC contro la Juventus, con il croato che verrà rivalutato nei prossimi match.



Nel frattempo il tecnico salentino sorride per la prova dell'esterno, quest'ultimo finito però nella lista cessioni della Beneamata con Marotta e Ausilio che cercano di monetizzare per arrivare alla punta tanto desiderata.



Perisic è sempre a disposizione di Conte, e chissà se le prove future possano cambiare idea al congiunto Suning.