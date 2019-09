GdS - Conte sergente di ferro e l'Inter lo segue

La "Gazzetta dello Sport" elogia Conte etichettandolo come un sergente di ferro che sta plasmando alla perfezione l'Inter. Ecco quanto affermato:



“Antonio Conte sta costruendo la macchina Inter 4×4 pezzo dopo pezzo. Con sapienza e con cura maniacale. Il suo entusiasmo, la sua carica, la sua voglia di fare sempre di più e di chiedere sempre di più ai giocatori hanno dato una scossa elettrica allo spogliatoio e a tutto l’ambiente nerazzurro. Dopo il pareggino contro lo Slavia la delusione era tanta: ecco perché sabato notte, con il primo derby appena vinto messo nel cassetto, Antonio sembrava più felice del solito.



Niente voli con la fantasia, però. Ma la consapevolezza che il lavoro iniziato a luglio a Lugano è già un patrimonio importante. L’Inter sta diventando di ferro come il suo generale e più si va avanti più la determinazione di questa squadra potrà essere una certezza, proprio come era successo alla prima Juventus contiana”.