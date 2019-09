GdS - Conte scopre un jolly in difesa: la situazione

Conte punta su Godin: il centrale uruguaiano sarà il jolly del tecnico, che ha deciso di puntare sul suo carisma per la stracittadina ormai imminente contro il Milan. Ecco quanto riportato dalla "Gazzetta dello Sport":



"Ma prima di tutto Conte ha bisogno di un leader carismatico, che faccia sentire il peso della sua esperienza in campo e possa telecomandare i compagni, tenendo sempre al massimo il livello dell’attenzione. Godin è stato preso anche per questo, ma adesso deve accelerare il suo inserimento nello scacchiere tattico di Conte.



Ha perso tempo, per la Coppa America prima e poi per un problema fisico durante la preparazione atletica.A Cagliari il debutto è stato positivo ma è contro l’Udinese che si è percepito bene quale potrebbe essere l’impatto del Faraone sul pianeta Inter, nonostante un ruolo nuovo e tante nuove conoscenze ancora da immagazzinare. Però Diego ha capito che in questa nuova vestedeve spingere, accompagnare la manovra e proporsi anche nell’insolita veste di uomo assist, come accaduto in occasione del gol partita proprio contro i friulani. E ora arriva il derby: la gara perfetta per esaltare le qualità emotive di Godin".