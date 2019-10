(GDS) Conte, pronta la strategia per ripartire. Due i passaggi fondamentali

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha raccontato quella che potrebbe essere la strategia che ha in mente Conte per ripartire dopo il ko con la Juventus. Il tutto potrebbe riassumersi in due passaggi fondamentali.

In primis è necessario ampliare la rosa dei giocatori arruolabili. E questo passa per il definitivo arruolamento di giocatori come Lazaro, Biraghi e Sanchez, che fino a questo momento sono stati impiegati con il contagocce.

Il secondo passaggio invece è quello di tirar fuori le migliori qualità di alcuni giocatori che fino a questo momento non hanno reso quanto avrebbero potuto.

Si tratta, su tutti, di Godin e Lukaku. Inoltre da altri, ossia dai pilastri della squadra, ci si aspetta di più, come ad esempio da Skriniar e da Brozovic.