GdS - Conte inamovibile sul futuro dei due giocatori. La situazione

Icardi e Nainggolan sempre più ai ferri corti con l'Inter. Stando alle indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport" i due giocatori non rientrerebbero più nei piani di Conte, con il tecnico che avrebbe espresso la volontà di tagliarli fuori dal progetto tattico. Nessun ripensamento da parte dell'allenatore, che mantiene la sua linea sul futuro dei due giocatori:





"I due hanno lavorato con i compagni per la gran parte della giornata, ma poi, quando sono state provate situazioni di partita si sono allenati con un altro preparatore, in un diverso settore di campo, come aveva anticipato Marotta. In mattinata Icardi era nel gruppetto con Samuele Longo (tornato ancora alla base, dopo 7 anni di prestiti) e Dalbert, mentre Nainggolan in uno tutto di centrocampisti, con Brozovic e Borja Valero. Antonio Conte aveva avuto la possibilità di parlare con i due giocatori, ribadendo la linea societaria e corredandola di applicazioni pratiche, anticipando la scelta dell’allenamento differenziato e del non-impiego nell’amichevole di domenica col Lugano. Nessun ripensamento o frenata".