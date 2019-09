(GDS) Conte in vista della Lazio studia uno stravolgimento dell'11 titolare

Questa sera l'Inter affronterà la Lazio per cercare la quinta vittoria in altrettante gare, e Conte, stando alla GDS, ha in mente alcuni cambi di formazione

Questa sera l'Inter affronterà la Lazio per cercare la quinta vittoria in altrettante gare, e Conte, stando alla GDS, ha in mente alcuni cambi di formazione. La difesa dovrebbe restare la stessa, mentre qualche cambio ci potrebbe essere a centrocampo. Sulla destra infatti dovrebbe tornare Candreva, che ha completamente recuperato dall'infortunio. Inoltre, al posto di barella, il tecnico dovrebbe puntare sui centimetri di Vecino. In attacco, oltre al cambio di uomini, si pensa anche ad un cambio di modulo. Politano (in vantaggio su Lautaro) dovrebbe agire, insieme a Sensi, alle spalle di Lukaku.