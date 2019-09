(GdS) Conte ha deciso: a Marassi scocca l'ora di Alexis Sanchez

L'Inter a Marassi chiede il pass per continuare nel percorso netto che ha visto i ragazzi di Conte infilare 5 vittorie nelle prime 5 di campionato. Il tecnico leccese ha preparato la gara anche in funzione del doppio appuntamento della settimana prossima che vedrà l'Inter impegnata con Barcellona in Champions e poi nel derby d'Italia forse più atteso degli ultimi anni.

Secondo la Gazzetta, in questa logica oggi dovrebbe scattare l'ora X per vedere in campo fin dall'inizio uno degli acquisti più attesi. Alexis Sanchez potrebbe dare un turno di riposo a Romelu Lukaku che ha tirato la carretta fin qui anche in condizioni fisiche non ottimali.

Nei due spezzoni di gara che Conte gli ha concesso con l'Udinese e con la Lazio, il cileno ha fatto vedere che il talento è sempre quello del fuoriclasse ammirato a Udine e poi al Barca e all'Arsenal. Il suo periodo di rodaggio per ritrovare la condizione fisica ottimale e comprendere quello che Conte si aspetta da lui dovrebbe essere terminato e dunque l'Inter può disporre di una nuova importantissima freccia al proprio arco.