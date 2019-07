GDS - Conte dice no ad un nome per l'attacco: bocciatura netta del tecnico

Conte boccia un profilo per l'attacco. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport, che riporta le dichiarazioni del tecnico subito dopo la vittoria ai rigori contro il PSG. «Mi sto divertendo ad allenare l’Inter». "E non ci sarebbe nulla di clamoroso, se non fosse che a pronunciarla è quell’Antonio Conte che la tournée tra Singapore, Cina e Macao l’aveva iniziata con una faccia un po’ così, dei pensieri pericolosi su tre partite che lo preoccupavano parecchio e parole conseguenti tutt’altro che rassicuranti”.

L’Inter, come sottolinea il quotidiano milanese, ha dimostrato grandi passi avanti e ora c’è sintonia tra la squadra e il tecnico. La rosa resta da completare ma sarà compito dei dirigenti farlo. “Conte dà l’indirizzo. Dice di no a Rafael Leao perché in testa ha (aveva ormai?) Lukaku e Dzeko. Ma poi un bilancio del lavoro di campo deve pur tracciarlo. Ed è positivo”.

CONTE SODDISFATTO – Ciò che emerge dalle prime partite della nuova Inter targata Conte è la soddisfazione del tecnico per aver creato delle solide basi di un gruppo che però rischia, da qui al 2 settembre, di essere radicalmente cambiato. Il sogno resta Romelu Lukaku ma si segnala un passo in avanti della Juventus che è pronta a mettere sul tavolo delle trattative con lo United anche Paulo Dybala che tanto piace ai Red Devils.